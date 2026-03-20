Η Κόνι Μεταξά πήρε θέση για το φαινόμενο της μίμησης στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο όπου σχολιάζει τη στάση πολλών influencers. Όπως υποστήριξε, πολλοί οικειοποιούνται τις ιδέες της, παραβλέποντας τη σημασία της προσωπικής ταυτότητας.

Η τραγουδίστρια και performer μίλησε ανοιχτά για το προσωπικό της στυλ, αλλά και για το πώς βλέπει να αναπαράγεται από άλλους, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όσους -όπως λέει- ακολουθούν trends χωρίς να έχουν δική τους ταυτότητα.

«Να ρωτήσω κάτι; Δικές σας ιδέες δεν έχετε; Δεν κατεβαίνει τίποτα στο μυαλό; Κάθομαι και βλέπω όλη μέρα γνωστούς και άγνωστους… Είμαι όλη μέρα στο κινητό. Εννοείται, απ’ έξω παίρνουμε ιδέες, τις βλέπουμε, τις θέλουμε λίγο στο στυλ μας, αλλά γενικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος που είχα πολλές ιδέες και παρατηρώ πάρα πολλά χρόνια – επειδή είχα κάνει μια αποχή από τα social media – και επέστρεψα δυναμικά φέτος τα Χριστούγεννα, ότι το brand μου είναι το πιο κωμικό get ready with me με κλασική μουσική από πίσω.

Ξαφνικά, ενώ όλοι μου το παίζατε clean girl, χαλαρή, ομορφούλα, με μουσική, τώρα προσπαθείτε να κάνετε τις υπερβολές και τα αστεία που κάνω εγώ. Δεν είναι όλα για όλους. Εννοείται πως αυτό είναι το μεγαλύτερο form of flattery, κάποιος να σε κοιτάει και να προσπαθεί να σε αντιγράψει, αλλά σε έναν κόσμο των social media, αυτό που σε κάνει να κερδίζεις είναι ο χαρακτήρας σου. Θα μπορούσατε απλά να προβάλλετε τον δικό σας χαρακτήρα, όχι αυτό που πάει καλά, όχι αυτό που αντιγράφετε, όχι αυτό που είναι της μόδας, και απλά να κάνετε τους εαυτούς σας, όπως κάνω εγώ. Δηλαδή, αυτό που βλέπετε μου βγαίνει φυσικά. Αυτή η “αηδία”, αυτό το χιούμορ, αυτός ο αυτοσαρκασμός. Όλο αυτό εμένα είναι ο χαρακτήρας μου.

Δεν μπορείτε απλά να βάζετε μια μουσική, κλασική, και να είστε αστείοι. Δεν είστε αστείοι. Εγώ είμαι αστεία και κούκλα. Σας άφησα, τα παράτησα δύο χρόνια, να κάνετε τα πράγματά σας. Πήρατε όλες τις δουλειές, πήρατε όλα τα brands, πήρατε όλα τα views, τα likes, τα comments. Δεν πάω να σας φάω αυτό που κάνετε εσείς. Εγώ επέστρεψα με τον δικό μου τρόπο, που κάνω καλά. Συνεχίστε το δικό σας. Κάντε τον χαρακτήρα σας και όχι αυτά που κάνω εγώ. Δεν μπορείτε», ακούγεται να λέει η Κόνυ Μεταξά στην ανάρτησή της.

govastiletto.gr -Κόνι Μεταξά: «Δεν χρειάζομαι σχέσεις για να νιώθω ολοκληρωμένη»