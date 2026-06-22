Η Μάγδα Τσέγκου το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου, μίλησε στο Happy Day και εξήγησε τον λόγο που αναγκάστηκε να παρέμβει τηλεφωνικά χθες στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου.

Τι συνέβη;

Η δημοσιογράφος που παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» ενοχλήθηκε με τα σχόλια που ακούστηκαν από το πάνελ και θέλησε να ξεκαθαρίσει πως ουδέποτε αυτοπροτάθηκε για τη νέα εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη, όπως εκείνοι είπαν, λέγοντας μάλιστα ότι προσβλήθηκε από τα όσα είπε για την ίδια ο Νίκος Συρίγος.

Η Μάγδα Τσέγκου εξήγησε στο Happy Day πως της αποδόθηκε εσφαλμένα η ταμπέλα ότι «αυτοπροτάθηκε» για να παρουσιάσει ψυχαγωγική εκπομπή. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι απάντησε καθαρά επαγγελματικά σε σχετική ερώτηση, τονίζοντας πως δεν ψάχνει για δουλειά στην τηλεόραση.

«Θα πρέπει να σας πω ότι η συνέντευξη που έδωσα εγώ ήταν πέντε λεπτά. Ο σχολιασμός του πάνελ ήταν 8 λεπτά. Χθες, λοιπόν ένιωσα την ανάγκη να παρέμβω τηλεφωνικά, γιατί άρχισαν να αποδίδονται σε μένα πράγματα που δεν είπα ποτέ. Οχτώ ολόκληρα λεπτά, ένα πάνελ είχε χωριστεί στα δύο.

Εμένα με ρώτησε η Μένια Κούκου: «Θα ξανάκανες πρωινό;» Και της λέω: «Μένια, πρωινό; Τρεις η ώρα να ξυπνάω; Ποτέ!». Μετά πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει: «Σου έχει γίνει ποτέ πρόταση για ψυχαγωγικό;» Και λέω: «Όταν ήμασταν στο Alter», θα θυμάστε ίσως και τότε με τη Ζήνα, μου είχε προτείνει να πάω στο ψυχαγωγικό και είχα πει «όχι». Και μου λέει: «Η Ζήνα επέστρεψε στο ψυχαγωγικό. Εσύ τελικά θα πήγαινες; θα έκανες κάτι σε infotainment;» Και της λέω: «Θα το συζητούσα».

Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν μου αρέσει το infotainment. Είπα τι λέει ο κόσμος και τι του αρέσει και τι όχι. Αυτό. Θέλω να σας πω και θα καταλάβετε. Με ενόχλησε, λοιπόν, η αλλοίωση των λεγομένων μου -γιατί άλλοι να διαφωνήσουν με μια άποψη και άλλοι να σε παρουσιάζουν ότι ειπώθηκε κάτι διαφορετικό- αυτό το οποίο δεν έγινε ποτέ. Ρωτήθηκα, λοιπόν, κάτι ως επαγγελματίας και απάντησα ως επαγγελματίας. Δεν αυτοπροτάθηκα ποτέ, σε καμία δουλειά. Δεν με ενόχλησε μόνο η ταμπέλα. Με ενόχλησε που μιλάγανε για μένα και λέγανε πράγματα τα οποία δεν ειπώθηκαν ποτέ!» τόνισε η Μάγδα Τσέγκου.

«Δεν ψάχνω για δουλειά αυτή τη στιγμή. Τρέχω κάτι δικό μου. Έχω δύο διαδικτυακές εκπομπές. Μια εταιρεία. Ένα ενημερωτικό site και παρουσιάζω εκδηλώσεις. Σας μιλάω ειλικρινά ότι το τελευταίο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να αυτοπροταθώ» ξεκαθάρισε η δημοσιογράφος.

govastiletto.gr -Μάγδα Τσέγκου: Η ενόχληση για τα σχόλια στην εκπομπή της Χρηστίδου