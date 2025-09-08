Η Pamela Anderson για πρώτη φορά τοποθετήθηκε δημόσια και διέψευσε πρόσφατο δημοσίευμα του TMZ που υποστήριζε ότι εκείνη και ο Liam Neeson προσποιούνταν σχέση για την προώθηση της ταινίας τους “Naked Gun”.
