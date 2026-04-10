Την κοσμοπολίτικη Σαντορίνη επέλεξε η Βάνα Μπάρμπα για τις πασχαλινές της διακοπές. Η ηθοποιός ακολούθησε το ρεύμα της εγχώριας showbiz που εγκατέλειψε μαζικά την πρωτεύουσα τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4), αναζητώντας στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα.

Η ηθοποιός ωστόσο, θέλησε να περάσει ένα διαφορετικό μήνυμα για το φετινό Πάσχα, με την ίδια να κάνει μία ανάρτηση στα social media ξεσπώντας για ένα πολύ σημαντικό γεγονός που αφορά ολόκληρο το κόσμο και αποτελεί μία σκληρή πραγματικότητα των εποχών.

Η Βάνα Μπάρμπα λοιπόν στο βίντεο που ανέβασε εμφανίζεται φανερά αναστατωμένη, με την ίδια να τονίζει ότι δεν γίνεται να περνάμε καλά και να γλεντάμε όταν την ίδια στιγμή ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή βρίσκεται σε έξαρση.

Συγκεκριμένα, ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά:

«Εδώ μιλάμε όλοι για το ίδιο θέμα. Ότι πώς εμείς μπορούμε να περάσουμε καλά, όταν δολοφονούνται παιδιά χιλιάδες και άνθρωποι αυτή τη στιγμή; Ήδη χθες στον Λίβανο πάνω από τετρακόσιοι άνθρωποι σκοτωθήκανε, πεθάνανε. Δεν γίνεται να περνάμε καλά εμείς, μόνο σουβλίζουμε το αρνί, να τρέχουμε να πάμε εμείς για τον Θεό και δίπλα μας να σκοτώνονται άνθρωποι. Αυτό λέμε όλοι, είμαστε δεκαπέντε άνθρωποι εδώ, μένουμε στα δωμάτια και έχουμε βγει. Να ευχηθούμε όλοι για την παγκόσμια ειρήνη. Να ευχηθούμε μέσα από την ψυχή μας να μην υπάρχουν άλλοι πόλεμοι. Είμαστε σε αδιέξοδο» λέει η ίδια, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα.

