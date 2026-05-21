Με βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, εξαπέλυσε βέλη κατά της ελληνικής αποστολής στη Eurovision 2026, βάζοντας στο στόχαστρο τον Akyla και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως ο 27χρονος καλλιτέχνης τού είναι συμπαθής σε προσωπικό επίπεδο, ωστόσο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του με το τελικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι η σκηνική παρουσία της Ελλάδας στον διαγωνισμό δεν αντιπροσώπευε τη χώρα.

«Μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και το λέω ειλικρινά, αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί 30 ημέρες και πλέον… ασχολείστε με ένα θέμα… ποιο είναι το αντικείμενο; Παρουσιάζετε μία τραγική εικόνα για την Ελλάδα. Ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του. Πέστε μου εσείς, αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε δεν ντρέπεστε λίγο; Ρε τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Akyles; Πρότυπο για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι;» αναφέρει στο βίντεο ο Αχιλλέας Μπέος.

Στη συνέχεια κάνει έκκληση στους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών σταθμών και την ελληνική δημόσια τηλεόραση να παρέμβουν και να σταματήσουν την κατάσταση.

«Τι είν’ αυτό ρε; Θα βάλετε ένα φρένο; Αρκετά ρε, δεν το συζητάμε, σεβασμός στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου αλλά μέχρι εκεί. Ξεφύγατε, ξεφύγατε… Κάθε μέρα μια εικόνα… ένας τύπος να κουνάει τον κ@@ο του.

Εμείς όλοι οι Έλληνες – η πλειοψηφία τουλάχιστον – που πιστεύουμε στη θρησκεία, την οικογένεια, την πατρίδα, δεν μας αρέσουν αυτά ρε. Δεν είναι τα πιστεύω μας αυτά. Αν εσάς είναι τα πιστεύω σας, κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Φτάνει πια. Φτάνει πια», καταλήγει ο Αχιλλέας Μπέος.

