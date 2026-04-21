Στην ανάρτησή του στο Instagram την Δευτέρα 20 Απριλίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ξέσπασε για τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι χρήστες των social media και δημοσιεύματα διαχειρίστηκαν την τραγική υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς από την Κεφαλονιά.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέφερε πως πήγε να αγοράσει έναν καφέ σε ένα μαγαζί και όσο ήταν στην ουρά είδε τυχαία στο κινητό ενός κυρίου έναν αισχρό τίτλο από ένα site για την νεαρή κοπέλα που έφυγε τόσο άδοξα από τη ζωή.

Μην μπορώντας να κρύψει τον εκνευρισμό του, το μοντέλο και επιχειρηματίας «έριξε τα βέλη του» στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν τέτοιους τίτλους μόνο και μόνο για την επισκεψιμότητα.

«Σταμάτησα να πάρω καφέ και ήταν ένας κύριος ευγενικότατος στην ουρά στο κινητό πέφτει σε ένα από αυτά τα σιχαμένα τα sites που γράφουν κάτι πράγματα απίστευτα μόνο και μόνο για τα κλικαρίσματα.

Είχε μια τεράστια επικεφαλίδα για αυτή την κοπελίτσα από την Κεφαλονιά, που έγραφε δεν ξέρω ούτε κι εγώ τι. Δεν θέλω καν να σας το μεταφέρω. Δεν ξέρω γιατί δεν σέβονται ότι έχει χαθεί ένας άνθρωπος, αλλά μόνο και μόνο για τα κλικαρίσματα γράφετε ψέματα, γράφετε ανακρίβειες. Κατασκευάζετε ιστορίες από το κεφάλι σας μόνο και μόνο για να μπαίνει ο κόσμος να τα διαβάζει και ιδιαίτερα άνθρωποι σαν τον κύριο που δεν είναι μέσα στην κατάσταση, είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό και τι ψέμα είναι.

Πραγματικά ντροπή σας για όλα αυτά που έχετε γράψει και λέτε. Ντροπή σας που ένας άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή και γράφετε αυτές…να μη τις πω», ανέφερε εξοργισμένος ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Το ξέσπασμα της αδελφής της Μυρτούς για τα αρνητικά σχόλια

Η αδελφή της 19χρονης, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή Αλήθειες με την Ζήνα, απηύθυνε έκκληση προς τον κόσμο να σταματήσει η στοχοποίηση και να επικεντρωθούν όλοι στην ουσία της τραγωδίας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω ποια είναι η δικογραφία και δεν μπορώ να κατηγορώ έτσι επειδή πληγώνομαι αλλά υπάρχει ένα έγκλημα, ένα λάθος, μια κατάσταση που είναι άσχημη» και πρόσθεσε: «Το πρόβλημα σας είναι να κάτσετε να σχολιάσετε κάτω από social, ότι αυτό το κορίτσι είχε χείλια; Ότι ήταν πλαστικοποιημένο; Ότι έβγαινε και γύριζε; Αυτό είναι το πρόβλημα; Ή ότι υπάρχουν άνθρωποι που την παρατήσανε και πέθανε; Πρέπει να ντρέπεστε. Καθόμαστε και δίνουμε σημασία σε πράγματα που αυτήν την στιγμή θα έπρεπε να αγνοούμε. Καθόμαστε και δίνουμε αξία σε ανθρώπους που η ψυχή τους υπάρχει μόνο και μόνο για να βγάζουν λάσπη».

