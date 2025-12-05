Ο Δημήτρης Παπανώτας αντέδρασε έντονα στις πρόσφατες δηλώσεις του Αντώνη Λουδάρου, ο οποίος υποστήριξε ότι σε κάποιες συνεργασίες του δεν διεκδίκησε την αμοιβή που του άξιζε.

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής του Alpha εξέφρασε τη διαφωνία του, τονίζοντας πως, συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με τον σταθμό και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ο ηθοποιός λάμβανε υψηλότατο μισθό. Η Τίνα Μεσσαροπούλου, συμπληρώνοντας το ρεπορτάζ, πρόσθεσε ότι εκείνη την περίοδο ο Αντώνης Λουδάρος είχε άμεση ανάγκη τα χρήματα λόγω αποπληρωμής συγκεκριμένου δανείου.

«Ότι αδικήθηκε που έπαιρνε τα πενταπλάσια από εμάς που δεν ήμασταν αδικημένοι, μην τρελαθώ κιόλας. Ποια πενταπλάσια, δεκαπλάσια», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Δηλαδή αν πω εγώ στον σταθμό: Έχω ένα δάνειο να ξεπληρώσω θα μου δώσουνε…Αν ήταν αυτός αδικημένος, εμείς τι είμαστε; Αν βάζουμε τον πήχη του αδικημένου στα 10 χιλιάρικα τον μήνα, άρα εμείς είμαστε να μας κλαίνε οι ρέγκες… Συγγνώμη, δύο σεζόν με αυτά τα λεφτά, εγώ τα έχω βγάλει σε όλη μου την καριέρα», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας.

