Τέλος στις φήμες που ενέπλεκαν το όνομα του Στέλιου Ρόκκου στην υπόθεση των επικείμενων καταγγελιών για ασέλγεια έβαλε ο Γιώργος Λιάγκας. Μέσα από το “Πρωινό” της Τρίτης (16/12), ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε ότι ο δημοφιλής καλλιτέχνης που βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης δεν είναι ο γνωστός τραγουδιστής, επιχειρώντας να σταματήσει την παραφιλολογία των τελευταίων ωρών.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε χαρακτηριστικά: «Εχθές κάναμε μία πολύ μεγάλη αποκάλυψη από την εκπομπή, αφού είχε βγει βέβαια ο κύριος Κωνσταντάρας την Κυριακή στην εκπομπή του. Είναι ένα θέμα το οποίο το γνώριζα σε προσωπικό επίπεδο από τον Σεπτέμβρη, αλλά είχα επιλέξει να μην το βγάλω. Διότι δεν ξέρω κατά πόσον θα τεκμηριωθούν οι καταγγελίες που θα ακούσετε σήμερα. Σας είχα πει εχθές, μιλάμε για τον πολύ γνωστό, δημοφιλή Έλληνα τραγουδιστή.

Επειδή εχθές έγινε ένα κουίζ, ακούστε να δείτε. Αν ήθελα να φωτογραφίσω ποιος είναι, θα το ‘χα κάνει. Πώς προέκυψε τώρα ότι είναι από νησί και ότι είναι ο Ρόκκος; Ούτε ο Ρόκκος είναι, ούτε από νησί είναι ο τραγουδιστής αυτός, εξ όσων γνωρίζω. Δεν ξέρω από πού έλκει την καταγωγή του, αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν είναι από νησί. Και δεν είναι ο Ρόκκος σίγουρα. Δεν θα παίξω την κολοκυθιά».

«Διότι γνωρίζω ότι αύριο ο ένας εκ των τριών καταγγελλόμενων θα βγει επώνυμα και θα πει για ποιον πρόκειται. Άρα από αύριο, αν το πουν οι καταγγέλλοντες, λογικά θα μπορούμε να το πούμε και εμείς ή θα το γράψουν τα site φαντάζομαι. Εγώ όμως την κολοκυθιά δεν πρόκειται να παίξω. Σας είπα ότι είναι ένα απ’ τα μεγαλύτερα ονόματα, απ’ τα πολύ μεγαλύτερα, απ’ τα πολύ πολύ μεγάλα ονόματα. Σας είπα ότι έχει εκτόπισμα ευρύτερο στη σόουμπιζ την ελληνική, δεν είναι μόνο δηλαδή ένας τραγουδιστής, έχει ευρύτερη παρουσία και εκτόπισμα στη σόουμπιζ και σας είπα ότι το χαρακτηριστικό του, ότι πέρα ότι είναι εξαιρετικός και μοναδικός, ότι έχει και πολύ μεγάλο φαν κλαμπ. Είναι πολύ πολύ αγαπητός. Και από μένα είναι πολύ αγαπητός, για να το ξεκαθαρίσω» συμπλήρωσε ο Γιώργος Λιάγκας.

