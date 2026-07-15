Δεν έκρυψε την ενόχλησή του ο Γιώργος Λιάγκας με ψευδές δημοσίευμα, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει τίτλο: «Μαρία Αντωνά: Ζει σαν βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ. Το παλάτι του Λιάγκα στην Τήνο».

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο παρουσιαστής αναφέρεται στη φωτογραφία του δημοσιεύματος που τον παρουσιάζει δίπλα σε μία άγνωστη γυναίκα.

«Αυτό το δημοσίευμα με ΑΙ κάποιοι αλήτες που ονομάζονται δημοσιογράφοι και εκδότες το ανέβασαν κανονικά, παραπλανώντας τον κόσμο. Να τους χαιρόμαστε. Η φωτογραφία είναι πριν χρόνια από ξενοδοχείο και την κοπέλα δίπλα, προφανώς και δεν την ξέρω», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας, που δεν έκρυψε την ενόχληση και τη δυσαρέσκειά του.

Όπως ξεκαθάρισε, το στιγμιότυπο είναι τραβηγμένο πριν από χρόνια.

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