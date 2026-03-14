Η ηχηρή απάντηση της Ελένης Μενεγάκη στις φήμες περί χωρισμού από τον Μάκη Παντζόπουλο βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής “Σαββατοκύριακο Παρέα”. Ο Πέτρος Κωστόπουλος, μιλώντας από τη συχνότητα του ANT1, πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ της παρουσιάστριας, χαρακτηρίζοντας ως “τραγικά” τα ανυπόστατα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για τέλος στη σχέση τους μετά από 17 χρόνια.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά την παρουσιάστρια, ξέσπασε.

«Καλά έκανε η Ελένη…Η Ελένη δεν έχει δώσει ποτέ αφορμή. Καταρχήν αυτή τη στιγμή, σαν παντρεμένη Ελένη, αλλά και πριν. Και στον προηγούμενο γάμο της. Δεν δίνει καμιά αφορμή, δεν είναι καμιά γυναίκα που θα βγει έξω, θα πάει στα μπουζούκια, θα πάει να κυκλοφοράει. Ο Ματέο επίσης το ίδιο πράγμα. Είναι μαζεμένοι. Όπως είπε ο Καβατζίκης, δεν αφήνει κανέναν να μπει στο σπίτι να ξέρει, να μάθει, να γίνει. Και αυτά τα οποία συνέβησαν, έχουν συμβεί κι άλλη φορά και με άλλους ανθρώπους, εγώ το έχω υποστεί στη ζωή μου, όταν ήμουνα μια χαρά με τη γυναίκα μου στα 3-4 χρόνια, να διαβάζω χώρισε.

Ο κάθε ανεύθυνος, βγαίνει μία “κυράτσα” τώρα, δεν ξέρω τι “κυράτσα” είναι, ψεύτρα, βλαχάρα των media όπως της έλεγε ο Χατζηστεφάνου, που λέει ότι εμείς στην Άνδρο το ξέρουμε. Γράφει στο “X”. Και από ‘κει ξεκινάει, βγαίνει σε ένα site ότι χώρισε. Μετά το είδα και αλλού. Δεν θέλω να επεκταθώ…

Το θέμα είναι ότι ό,τι κι αν ακούστηκε, είτε από δω, είτε από κει, είτε με όνομα, είτε με υπονοούμενα, ήταν εκτός κάθε πραγματικότητας, διότι αυτοί, απ’ ό,τι γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, είναι μια χαρά. Το παιδί της ακόμα ψαχνόταν. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο και το παιδί το μεγαλύτερο να ψάχνεται τι είναι αλήθεια, αυτά που λένε, δηλαδή είναι τρελό. Και όταν έχεις παιδιά, το είπαν και σωστά εκεί, το είπατε και εσείς εδώ, όταν έχεις παιδιά και πάνε σχολείο, είναι προφανές ότι ο γονιός κουτσομπολεύει τη διάσημη της τάξης, μαμά…» ανέφερε αρχικά ο Πέτρος Κωστόπουλος.

«Λοιπόν, το να κερδίσεις πέντε κλικς και να κάνεις όλα αυτά και να κάνεις όλη αυτή την αναξιοπρέπεια, εγκληματική αναξιοπρέπεια και να λέει ο άλλος ρώτησα πέντε, ρώτησα δύο, έμαθα από δω, πήρα τηλέφωνο. Όλα αυτά είναι παραμύθια φούρναρης, τα οποία δεν καταλαβαίνω πού αποσκοπούν και στο τέλος, για μένα, το πληρώνουν. Και φαίνεται το πληρώνουν. Όταν κάνεις την αναξιοπρέπεια αυτή. Και βγαίνει ο άλλος και λέει ναι, πήρα και τηλέφωνο. Ξέρουμε και μάθαμε. Και από πού ρε καραγκιόζηδες;» συμπλήρωσε ο παρουσιαστής για τις φήμες.

«Έρευνα στην προσωπική μου ζωή; Έρευνα στην προσωπική μου ζωή δεν επιτρέπω σε κανέναν, να μην πω την έκφραση, σε κανέναν. Στην προσωπική μου ζωή θα κάνεις έρευνα; Θα πάει η Γραμμέλη και να ψάχνει; Να ψάχνει σε προσωπικά να κάνει ρεπορτάζ τι κάνω εγώ με την Καραβάτου; Θα τρελαθούμε και από πάνω δηλαδή; Εγώ όλα όσα είδα και άκουσα, ντρέπεται εκτός από κάποια και μερικά. Δηλαδή και πραγματικά οι κολοτούμπες, εντάξει, άστο, τ’ αφήνουμε».

«Η Ελένη, δεν δίνει αφορμές παιδάκι μου. Το θέμα είναι ότι η Ελένη είναι πολύ μαζεμένη, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Υπάρχουν περιοδικά τα οποία είναι εγκληματικά. Υπήρχαν κι άλλα ακόμα χειρότερα. Διάβασα απ’έξω τέρατα. Αλλά εκείνο που θέλω να σου πω, που με βγάζαν ότι χώρισα, δεν χώριζα… άστο. Άμα διαβάσω μια κιτρινιά και την αναπαράγω, δεν φταίει η κιτρινιά, φταίω εγώ» κατέληξε ο Πέτρος Κωστόπουλος.

govastiletto.gr – Πέτρος Κωστόπουλος: «Αντιμετώπιζα μια αδιανόητη κακόβουλη επίθεση από τον κάθε προβληματικό και πικραμένο»