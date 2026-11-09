Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στην εκπομπή «Happy Day» και μίλησε ανοιχτά για τις αλλαγές στην εμφάνισή του, την προσωπική του ζωή, και τα αρνητικά σχόλια που δέχεται κατά καιρούς στα social media.

Ο γνωστός μουσικός και θεατρικός παραγωγός αποκάλυψε ότι έχασε 20 κιλά μέσα σε δύο μήνες, έπειτα από επέμβαση γαστρικού bypass, στην οποία υποβλήθηκε για λόγους υγείας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα κακόβουλα σχόλια που επηρεάζουν τόσο τον ίδιο όσο και τη σύζυγό του, Ιλάειρα Ζήση, ενώ απάντησε με ειλικρίνεια στις φήμες περί χωρισμού.

Τέλος, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δεν έκρυψε την έντονη διαφωνία του με την επιλογή του Γιώργου Περρή για την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2027, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους θεωρεί λανθασμένη τη συγκεκριμένη απόφαση.

«Έχασα 20 κιλά σε δύο μήνες. Έκανα γαστρικό bypass. Μικρύναμε το στομαχάκι. Δεν το έκανα για αισθητικούς λόγους. Υπήρχαν θέματα υγείας που έπρεπε να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χαίρομαι που αισθάνομαι αυτή την ανανέωση και εσωτερικά και εξωτερικά και ψυχικά.

Έγραψαν ότι «Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου αλλαγή φύλου». Τώρα τι να σχολιάσω εγώ σε αυτό; Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι σε δύο χρόνια το παιδάκι μου μπορεί να διαβάσει αυτά τα σχόλια και τα κάνουν έτσι δημόσια, δεν μπορώ να πέσω σε αυτό το επίπεδο και να απαντήσω. Είναι τραγικό. Η Ιλάειρα δεν εκνευρίζεται, στενοχωριέται κι αυτό είναι το κακό, ότι χτυπάει στην ψυχολογία της και στενοχωριέται. Στενοχωριέμαι κι εγώ» ανέφερε αρχικά ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

«Συνέχεια μας χωρίζουν. «Έχουν φτάσει στο διαζύγιο, έχουν φτάσει στο δικαστήριο, έχουν βγάλει και τα χαρτιά, έχουν κάνει και την επιμέλεια». Δεν ξέρω ποιος την πήρε. Να μας πουν να ξέρουμε ποιος πήρε και την επιμέλεια. Παιδιά αν είχαμε χωρίσει θα βγάζαμε μια ανακοίνωση σαν αυτή που έβγαλε ο φίλος μου ο Γιώργος Λιβάνης με την Ανδρομάχη. Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα έκανα αν ποτέ συνέβαινε αυτό.

Κρίση στο γάμο; Συνέχεια παιδιά και δυσκολίες υπάρχουν και ένα ζευγάρι μπορεί να φτάσει και σε τσακωμό να συζητήσει και το σενάριο του πώς θα ήταν άραγε η ζωή μου αν δεν παντρευόμουν; Δεν μπορεί να συμβεί αυτό; Εκτός ότι ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει τέτοιου είδους θέματα και έχει μπει σε μια διαδικασία καλέ μου φίλε, είτε από το να δει έναν ειδικό. Εσύ με όλο αυτό το τροφοδοτείς, το μεγαλώνεις και μεγαλώνεις και τις πιθανότητες του να μην μπορέσει να συνεννοηθεί αυτό το ζευγάρι και να φτάσει στο χωρισμό, σε ένα τέλμα» απάντησε για τη σχέση του.

«Λάθος η επιλογή του Γιώργου Περρή. Λυπούμαι που το λέω. Τον Γιώργο τον εκτιμώ σαν καλλιτέχνη. Δεν έχει καμία δουλειά να εκπροσωπήσει την Κύπρο. Δηλαδή, εντάξει, έχει έρθει κάποιες φορές στην Κύπρο για κάποιες συναυλίες. Δεν έχει την Κύπρο μέσα του. Πώς να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα; Δηλαδή ξέρεις πόσοι ταλεντάρες, πόσες φωνάρες έχουμε κάτω στην Κύπρο; Δεν μιλάω για μένα.

Θεωρώ μια χαρά είναι ο Περρής να πάει στη Eurovision, να πάει για την Ελλάδα. Τι δουλειά έχει να πάει για την Κύπρο; Ανάθεση από το κρατικό κανάλι σε έναν άνθρωπο που δεν έχει σχέση με την Κύπρο, που δεν είναι Κύπριος» τόνισε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

govastiletto.gr – Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Υπάρχουν κάποια πράγματα που τα κρατάς για καιρό μέσα σου»