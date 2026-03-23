Ο Νίκος Συρίγος την 22 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, Χαμογέλα και Πάλι ξέσπασε κατά του Πασχάλη και της τελευταίας του συνέντευξης στην οποία μιλά για το παιδί που απέκτησε μέσα από μία εξωσυζυγική σχέση.

Να θυμίσουμε για όσα δεν γνωρίζουν ο Πασχάλης μέχρι σήμερα βρίσκεται στα δικαστήρια για την υπόθεση αυτή που έχει επηρεάσει τόσο τον ίδιο όσο και την οικογένειά του. Ο τραγουδιστής παρόλο που δηλώνει πως δεν είναι βιολογικός του πατέρας, ωστόσο, η δικαστική απόφαση έβγαλε πως το παιδί τελικά είναι δικό του παιδί.

Το ξέσπασμα του Νίκου Συρίγου

«Είναι ντροπή αυτά που λέει ο κύριος Πασχάλης. Είναι ντροπή ο τρόπος που έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια ψυχή. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, ξέρω ότι υπάρχει ένα τεστ DNA, το οποίο έδειξε ότι είναι παιδί του κυρίου Πασχάλη. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει παιδιά που δεν είναι δικά τους με αγάπη, το να λες ότι εγώ αναγνώρισα αυτό το παιδί μόνο δικαστικά και προφανώς να μην του έχεις δώσει την αγάπη που θέλει ένα παιδί, νομίζω ότι πρέπει να το κουβαλάς σαν σταυρό στους ώμους σου, να ντρέπεσαι γι’ αυτό και όλα τα άλλα που λέει ο κύριος Πασχάλης είναι για τα σκουπίδια», είπε ο Νίκος Συρίγος με έντονο τρόπο στον αέρα της εκπομπής.

