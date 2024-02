Ο γνωστός σχεδιαστής και επιχειρηματίας Ερωτόκριτος Κιμιωνής πριν από λίγες ώρες και μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ξεσπά εναντίον της παραγωγής και των συντελεστών του show του Alpha, «Just The Two Of Us».

Διαβάστε τη συνέχεια στο govastiletto.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ