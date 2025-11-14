Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Σπύρος Μαρτίκας, πρώην παίκτης του Survivor, ξέσπασε σήμερα στην εκπομπή Αποκαλύψεις, μιλώντας για τον γνωστό επιχειρηματία και ιδιοκτήτη κέντρων spa, ο οποίος συνελήφθη για κακουργηματική απάτη ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Ο Μαρτίκας αποκάλυψε ότι και ο ίδιος έπεσε θύμα του και έχασε μεγάλο χρηματικό ποσό.

«Με απείλησαν, ακόμα και για τη ζωή μου», δήλωσε ο πρώην παίκτης. «Δεν φοβάμαι όμως, και δεν πρόκειται να μείνω σιωπηλός. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να συνεχίσουν να προκαλούν κακό σε άλλες οικογένειες».

Ο ίδιος εξήγησε ότι έχει πάρει το πράσινο φως από τις Αρχές να μιλήσει ανοιχτά και θέλει να δώσει θάρρος στα άλλα θύματα.

Ο Σπύρος Μαρτίκας συνέδεσε την υπόθεση με παλιότερα σκάνδαλα στον τζόγο, αναφέροντας ότι ο επιχειρηματίας ήταν πίσω από στημένα παιχνίδια στα οποία είχαν εμπλακεί γνωστά πρόσωπα.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πλαστές επιταγές και εκβιασμούς προς πελάτες, κατηγορώντας τον ότι εκμεταλλευόταν συνεργάτες και δικηγόρους για να καλύπτει τις πράξεις του.

«Έζησα προσωπικά όλη αυτή την κομπίνα, αναγκάστηκα να τη καταγράψω για να προστατευτώ και να αποδείξω τι συνέβαινε. Πολλοί έπεσαν θύματα, ακόμη και άνθρωποι που θεωρούνται “έξυπνοι” και έμπειροι επιχειρηματίες», κατέληξε ο Σπύρος Μαρτίκας.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει ήδη σε συλλήψεις και έρευνες για την πλήρη διαλεύκανση του κυκλώματος.

