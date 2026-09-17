Έντονες αντιδράσεις πυροδότησαν οι δηλώσεις της Αφροδίτης Μάνου σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τις εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του. Θέση στο ζήτημα πήρε ο Σταύρος Νικολαΐδης, ο οποίος με ανάρτησή του στο Instagram την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου εξέφρασε την πλήρη διαφωνία του με την τραγουδίστρια. Ο ηθοποιός υπογράμμισε τη θετική στάση που κράτησαν πολλοί καταξιωμένοι εκπρόσωποι του έντεχνου χώρου απέναντι στον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

«Κυρία Μάνου, μουσικά και καλλιτεχνικά σας σέβομαι και σας εκτιμώ αλλά αν τα όνειρα αυτής της γενιάς καλλιτεχνών που εννοείτε, απέχουν τόσο πολύ από την προτίμηση, την αγάπη και την αποδοχή του κόσμου, τότε όχι μόνο καρφί πρέπει να μπει, αλλά και να θαφτεί πιο βαθιά από τον Γιώργο.

Αλλά εκ μέρους ποιας γενιάς ακριβώς μιλάτε; Γιατί Νταλάρας, Ξαρχάκος, Γαλάνη, Πρωτοψάλτη, Κραουνάκης, Χαρούλης, Δεληβοριάς, Κότσιρας, Καραπατάκη και τόσοι άλλοι του (κακώς λεγόμενου) έντεχνου μίλησαν με τα καλύτερα λόγια και αφιέρωσαν κάποιο τραγούδι του. Όλοι αυτοί περιλαμβάνουν ηλικίες (και καριέρες) και μεγαλύτερες από σας και μικρότερες από σας. Εσείς σε ποια ακριβώς γενιά καλλιτεχνών ανήκετε;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stavros Nikolaidis (@stavros_nikolaidis_official)

Η ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου που προκάλεσε αντιδράσεις

Η Αφροδίτη Μάνου είχε τοποθετηθεί δημόσια την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο ούτε τη δουλειά του και σχολιάζοντας το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του ως «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε».

Η χρονική στιγμή αλλά και το περιεχόμενο της ανάρτησης προκάλεσαν ένα κύμα δημόσιων αντιδράσεων.

Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε.

Καληνύχτα σας …🐦‍⬛ — Afroditi Manou 🌞🇬🇷 (@AfroditiManou1) September 14, 2026

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