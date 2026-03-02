Στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» μίλησε ο Τάκης Παπαματθαίου με αφορμή την παιδική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί και την αγάπη που εισπράττει από τα παιδιά.

Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε για την πολιτική και την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στη νεότερη γενιά ηθοποιών.

«Έχω φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ τροχάδην με τον Στέφανο Κασσελάκη. Αν με χρειαστούν ας με φωνάξουν είμαι διαθέσιμος», είπε αρχικά ο Τάκης Παπαματθαίου.

Αναφερόμενος στην υποκριτική, ο ηθοποιός τόνισε πως οι νεότερες γενιές αντλούν πληροφορίες από την τηλεόραση.

«Οι παλιοί δάσκαλοι στο σανίδι, έχουν φύγει από τη ζωή. Η γενιά η δικιά μου είναι η τελευταία γενιά που πρόλαβε αυτούς τους παλιούς δασκάλους που είχαν κάνει χιλιόμετρα στο σανίδι. Οπότε τα νέα παιδιά τι θα κάνουν; Ξεσηκώνουν μια γλώσσα της τηλεόρασης», είπε ο Τάκης Παπαματθαίου.

«Κάποιος μπορεί να γίνει ηθοποιός χωρίς να πάει σε σχολή, χωρίς να ξέρει ορθοφωνία, χωρίς να ξέρει κινησιολογία και του συγγραφείς. Καταλάβαμε πόσο εξευτελιστικό έχει γίνει το επάγγελμα του ηθοποιού;» κατέληξε ο Τάκης Παπαματθαίου μιλώντας στην κάμερα του Alpha.

govastiletto.gr -Ο Τάκης Παπαματθαίου ξεκαθαρίζει: «Δεν είπα ποτέ δημόσια συγγνώμη στον γιο μου, πως το βγάλανε αυτό;