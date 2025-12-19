Ο Τάκης Παπαματθαίου, σε πρόσφατη τοποθέτησή του, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για την παρουσία μη επαγγελματιών ηθοποιών στον χώρο της τηλεόρασης και του θεάτρου.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ο Τάκης Παπαματαθαίου εξήγησε για ποιον λόγο θα έπρεπε να επανέλθει η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για τους ηθοποιούς.

«Πρέπει να επανέλθει η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του ηθοποιού γιατί το επάγγελμά μας, ένα επάγγελμα χωρίς άδεια είναι ξεφτιλισμένο τελείως. Είναι γελοίο. Είναι δυνατόν να είσαι ηθοποιός και να μην πας σε κάποια σχολή; Ένας σκηνοθέτης μπορεί να πάρει κάποιον από τον δρόμο, να τον επιλέξει για κάποιο λόγο και να του πει ”παίξε εσύ τώρα σε αυτό το σίριαλ. Πόσο πιο ξεφτίλα», σχολίασε.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι πάνω στη θεατρική σκηνή αποδεικνύεται αν πράγματι κάποιος αξίζει και αν έχει υποκριτικές δυνατότητες. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο αριθμός των διαδικτυακών ακόλουθων που έχει κάποιος δεν έχει καμία σημασία. «Προσωρινά κάποιος μπορεί να σου φέρει εισιτήρια επειδή έχει followers ας πούμε στο Instagram. Από την άλλη όμως το σανίδι δεν σηκώνει ψέματα», πρόσθεσε.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Ο Τάκης Παπαματθαίου ξεκαθαρίζει: «Δεν είπα ποτέ δημόσια συγγνώμη στον γιο μου, πως το βγάλανε αυτό;»