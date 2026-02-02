Στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης βρίσκεται ο Δημήτρης Παπανώτας μετά τις αιχμηρές δηλώσεις του για την Ελένη Βουλγαράκη. Η απόφαση της παρουσιάστριας να εγκαταλείψει το ραδιόφωνο για να βρίσκεται στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα πυροδότησε έναν κύκλο σχολίων, με πολλούς να κάνουν λόγο για αναχρονιστικές απόψεις από πλευράς του δημοσιογράφου.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος είχε αναφέρει μεταξύ άλλων: «Είμαι εγώ τώρα αθλητής, έχω μια καριέρα που ξέρω ότι θα διαρκέσει λίγα χρόνια… Και έχω να αλλάξω χώρα, και σέρνω και από πίσω έναν άνθρωπο που έχει την καριέρα του και την παρατάει… Πάρε μια οικιακή βοηθό να σε βοηθάει, τσιλιμπούρδισε δεξιά-αριστερά. Έχει και κούκλες η Πορτογαλία…».

Σε αυτά τα σχόλια μάλιστα, η ραδιοφωνική παραγωγός και δημοσιογράφος απάντησε μέσα από μια αιχμηρή ανάρτηση.

Ο Γρηγόρης Μπάκας συνάντησε την Ελένη Βουλγαράκη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος τη στιγμή που επιβιβαζόταν προκειμένου να πάει να συναντήσει τον σύντροφό της. Η ίδια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Το Πρωινό, λέγοντας σχετικά με τα παραπάνω: «Άκου, χίλια συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να βγάλω τα γυαλιά, είμαι λίγο ευσυγκίνητη σήμερα. Στην Ελλάδα είμαι, δεν ξέρω γιατί γράφτηκε ότι μετακομίζω στην Πορτογαλία. Δεν φεύγω μόνιμα. Έχω συνεργάτες εδώ, έχω συμβόλαια, μην μου χαλάτε τις δουλειές! Θα ξαναέρθω.

Δεν τα παρατάω όλα, απλά για να βρω μια ισορροπία. Νοικιάζω σπίτι, πληρώνω λογαριασμούς. Δεν θα τα αφήσω όλα, έχω παλέψει πάρα πολύ. Είναι ζυγισμένα τα πράγματα, δεν είμαι 15 χρονών, για να πάρω αυτή την απόφαση κάτι σημαίνει για εμένα, υπάρχει λόγος, κάτι ξέρω καλύτερα. Δεν σημαίνει κάτι παραπάνω. Δεν ζούμε στο 1700 για να υποστηρίξω την προσωπική μου ζωή πρέπει να λογοδοτήσω, δεν το βλέπω έτσι εγώ».

