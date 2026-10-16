Απάντηση στη Νεφέλη Μεγκ έδωσε η Αγγελική Ηλιάδη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, με αφορμή τα σχόλια της πρώτης για τη συνέντευξη που παραχώρησε η τραγουδίστρια στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

Η γνωστή τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας δύο σύντομα βίντεο σε μορφή stories, ανέφερε πως πέτυχε τυχαία το απόσπασμα της Youtuber στα social media και θέλησε να ξεκαθαρίσει εκ νέου τη θέση της σχετικά με την έννοια και τη δομή της οικογένειας.

Τι είπε μέσω Instagram η Αγγελική Ηλιάδη

«Μπήκα στο Instagram, ανάθεμα, και πέφτω πάνω σε ένα βίντεο που έκανε ένα κοριτσάκι. Να ‘ναι 20, 22 χρονών; Εν πάση περιπτώσει, μικρή φαίνεται και σχολιάζει τις δηλώσεις μου περί οικογένειας» τόνισε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη.

«Γιατί θέλετε να λέτε άλλα πράγματα και να κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε; Τα παιδιά πως δημιουργούνται; Πώς καθόρισε ο Θεός τη δημιουργία του ανθρώπου; Με τον άνδρα και τη γυναίκα».

«Λοιπόν, γιατί θέλετε να το παίζετε χαζοί; Ο άνδρας και η γυναίκα φέρνουν στη ζωή το παιδί, έτσι δημιουργείται ο άνθρωπος. Από τον άνδρα και τη γυναίκα. Αυτή είναι η οικογένεια, αυτοί είναι οι γονείς του παιδιού, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει» πρόσθεσε, αυστηρά, η Αγγελική Ηλιάδη.

«Δεν είναι γονείς του παιδιού και οικογένεια δυο άνδρες και δυο γυναίκες μαζί. Πως να το κάνουμε, τώρα; Όσο κι αν προσπαθείτε να μας περάσετε τα πράγματα που είναι αφύσικα, είναι αφύσικα από τον Θεό, δεν γίνεται…».

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