Τη Δανάη Παππά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» στο θέατρο Πειραιώς 131, στο πλαίσιο της βραδιάς φίλων για τη θεατρική παράσταση «Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις» στην οποία πρωταγωνιστεί.

Η αγαπημένη ηθοποιός και πρωταγωνίστρια της σειράς «Άγιος Έρωτας» στον Alpha ξεκαθάρισε ότι, αν και είναι διατεθειμένη να ανεχτεί αναληθείς φήμες για την προσωπική της ζωή, όπως σχέσεις ή τσακωμούς, θέτει ως αδιαπραγμάτευτο όριο τα θέματα υγείας.

«Υπήρχε μία περίοδος, στην οποία με ενοχλούσανε πάρα πολύ τα σχόλια γενικότερα και το πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να έχει άποψη για σένα. Οπότε, από ένα σημείο και μετά, επειδή με ενοχλούσαν πάρα πολύ κάποια πράγματα που διάβαζα, σταμάτησα και τώρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται.

Δεν θέλω καθόλου να το συζητήσω αυτό για την υγεία μου. Δηλαδή μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για μένα. Θα δεχτώ να μου φορτώσετε οποιαδήποτε σχέση, οποιοδήποτε τσακωμό, οτιδήποτε. Με την υγεία μου, πραγματικά, το ζητάω σαν χάρη… δεν θέλω να παίζει κανένας. Και με κανενός την υγεία, έτσι; Όχι μόνο τη δική μου. Απλά επειδή συνέβη και με πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα… ήταν πολύ τρομακτικό το ότι με παίρναν τηλέφωνο να ρωτήσουν αν ζω ή αν… πόσο καιρό έχω ακόμα. Δηλαδή κάπου όπα» τόνισε η Δανάη Παππά.

