Συμπληρώνονται ήδη δύο χρόνια από το ξέσπασμα της δικαστικής διαμάχης ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, με τη νομική τους αντιπαράθεση να παραμένει στο επίκεντρο των ΜΜΕ. Η γνωστή μάνατζερ μοντέλων προχώρησε πρόσφατα σε νέα νομική κίνηση, καταθέτοντας αγωγή σε βάρος της πρώην συνεργάτιδάς της στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της προσφυγής, η Έλενα Χριστοπούλου διεκδικεί την καταβολή δεδουλευμένων αμοιβών για τηλεοπτικά συμβόλαια που υποστηρίζει ότι είχε κλείσει η ίδια για το μοντέλο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της αγωγής, το ποσό που ζητά η Έλενα Χριστοπούλου φέρεται να ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη δικαστική ενέργεια ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη σύγκρουση ανάμεσα στην παρουσιάστρια και το μοντέλο, οι οποίες στο παρελθόν διατηρούσαν επαγγελματική συνεργασία.

Την ίδια στιγμή, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρίσκεται αντιμέτωπη και με ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος της Έλενας Χριστοπούλου. Η συγκεκριμένη υπόθεση, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αναμένεται να εκδικαστεί τον Νοέμβριο του επόμενου έτους, με τη δικαστική αντιπαράθεση των δύο πλευρών να συνεχίζεται σε περισσότερα από ένα επίπεδα.

Η Έλενα Χριστοπούλου, σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μεταφέρει ένα ηχηρό μήνυμα που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητο.

«Ένιωσα τη Μάιλι Σάιρους όταν είπε: Δεν μίλησα άσχημα για εσένα. Μίλησα για αυτό που μου έκανες. Αν αυτό σε κάνει να φαίνεσαι κακιά, αυτό είναι μεταξύ εσού και της συμπεριφοράς σου. Γιατί το να λες την αλήθεια για την εμπειρία μου δεν είναι πικρία. Είναι διαύγεια. Και δεν είμαι υπεύθυνη για να προστατεύω την εικόνα κάποιου όταν εκείνος δεν είχε κανένα πρόβλημα να καταστρέψει την ψυχική μου ηρεμία. Μερικές φορές η αλήθεια ακούγεται σκληρή μόνο επειδή κάποιος επωφελήθηκε από τη ΔΙΚΗ ΜΟΥ σιωπή» έγραψε χαρακτηριστικά.

govastiletto.gr -Έλενα Χριστοπούλου: Αγωγή 150.000€ στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου