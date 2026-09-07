Την πλευρά του Αντώνη Ρέμου πήρε ανοιχτά η Μαρία Μπεκατώρου, στον απόηχο των αντιδράσεων που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη η τοποθέτηση της σκηνής για την επετειακή του συναυλία ακριβώς μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η μεγάλη δωρεάν συναυλία για τα 30 χρόνια του καλλιτέχνη στο τραγούδι είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Νέα Παραλία, όμως το σημείο κάλυψης του εμβληματικού μνημείου διχάζει τις τελευταίες ώρες την τοπική κοινωνία.

Απαντώντας στον σάλο, η διοργανώτρια εταιρεία υπογράμμισε μέσω ανακοίνωσης ότι τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες ασφαλείας για την προστασία του αγάλματος, ενώ σημείωσε πως μέσω ειδικών οπτικών εφέ και στοχευμένου φωτισμού, το μνημείο θα ενταχθεί ενεργά και θα αναδειχθεί κατά τη διάρκεια του μουσικού σόου.

Η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία συνδέεται εδώ και πολλά χρόνια με στενή φιλία με τον Αντώνη Ρέμο και την Υβόννη Μπόσνιακ και έχει βαφτίσει την κόρη τους, Ελένη, θέλησε να πάρει θέση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Mood: Ας μην ψάχνουμε προσβολές εκεί που δεν υπάρχουν…», έγραψε η Μαρία Μπεκατώρου.

govastiletto.gr – Αντώνης Ρέμος: Η απάντηση της παραγωγής στις αντιδράσεις για τη σκηνή στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου