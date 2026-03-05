Λίγο πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2026, ο Αντώνης Κανάκης εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, στέλνοντας ένα προσωπικό μήνυμα συμπαράστασης στους πολίτες της Κύπρου.

«Με την ευκαιρία να στείλουμε χαιρετισμούς και στους φίλους μας στην Κύπρο. Μιλούσα σήμερα και πραγματικά ανησυχούν οι άνθρωποι γιατί ξυπνήσαμε ξαφνικά μια μέρα και βλέπουμε τον πόλεμο, για μια ακόμα φορά, στην τηλεόραση. Αυτό ξεκίνησε από το 1989, που για πρώτη φορά ο πόλεμος του κόλπου ήταν ο πρώτος που μεταδόθηκε τηλεοπτικά και από τότε όλοι οι πόλεμοι μεταδίδονται τηλεοπτικά. Έχουν γίνει τηλεοπτικό show.

Καθόμαστε κυριολεκτικά με ποπ κορν και παρακολουθούμε πόλεμο. Αν έχετε τον Θεό σας. Βέβαια, είναι εύκολο να το κάνεις αυτό μέχρι να ακούσεις το πρώτο μαχητικό ή το πρώτο μπουμ. Γιατί όλα αυτά που βλέπουμε από την τηλεόραση λες και είναι ταινία, όλες αυτές οι εκρήξεις και όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι ταινία» ξέσπασε ο Αντώνης Κανάκης.

«Αν αυτές οι εκρήξεις γίνουν ποτέ δίπλα μας ή αρχίσουν οι σειρήνες για να πάμε στα καταφύγια, θα καταλάβουμε ότι όλο αυτό το πράγμα δεν είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν, το οποίο καταναλώνουμε και παρακολουθούμε. Γι’ αυτό, λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας και κουράγιο στους ανθρώπους στην Κύπρο που πραγματικά ανησυχούν και έχουν βάσιμους λόγους για να ανησυχούν. Ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά» πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

