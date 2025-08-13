Δεκάδες παραμένουν τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη τη χώρα, με τις περισσότερες πυρκαγιές να έχουν εκδηλωθεί από νωρίς χθες Τρίτη, 12 Αυγούστου και να έχουν επεκταθεί με μεγάλη ταχύτητα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Δραματική ήταν η κατάσταση τα ξημερώματα της Τετάρτης, 13 Αυγούστου, σε Χίο, Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία. Ελαφρώς βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Αχαΐα, καθώς, περί τις 4:00, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν τη φωτιά στην Κάτω Αχαΐα.

Διαβάστε περισσότερα στο govastiletto.gr