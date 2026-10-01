Με αφορμή τις δηλώσεις της Βρισηίδας Ανδριώτου για τη συναισθηματική προδοσία που βίωσε σε παλαιότερη σχέση της, ο Δημήτρης Παπανώτας προχώρησε σε μια σπάνια προσωπική εξομολόγηση. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Happy Day» στον Alpha, ο δημοσιογράφος μοιράστηκε τη δική του αντίστοιχη εμπειρία με το τηλεοπτικό κοινό.

Ο δημοσιογράφος θέλησε να κάνει μια ευρύτερη τοποθέτηση για τους ανθρώπους της showbiz που παρασύρονται είτε σε προσωπικό είτε σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο από δικούς τους ανθρώπους ή από επιτήδειους.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Παπανώτας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «θα σας πω σε μένα τι συνέβη. Εγώ ήμουν έτοιμος να αγοράσω ένα σπίτι. Είχα μαζέψει χρήματα για να αγοράσω αυτό το σπίτι στο οποίο μένω».

«Τότε ήταν το χρηματιστήριο στις 6.500 και μου έλεγε ένας φίλος μου οικονομολόγος, που ήταν η ειδικότητα του, “μην είσαι χαζός, βάλ’ τα στο χρηματιστήριο και σε δυο μήνες θα ‘χεις τα διπλάσια”. Του είπα πως πίστευα ότι δεν είναι έτσι, ότι κάτι συνέβαινε και θα έπαιρνα το σπίτι».

«Σε έναν μήνα, από τότε που πήρα το σπίτι, έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου. Δεν ήμουν τυχερός, έβαλα το μυαλό μου να δουλέψει» εξήγησε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Παπανώτας στον αέρα του Alpha.

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