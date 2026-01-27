Ευθεία επίθεση κατά της στρατηγικής των “Επαρχιωτών” εξαπέλυσε ο Μιχάλης Σηφάκης, μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της 25ης Ιανουαρίου. Ο παλαίμαχος τερματοφύλακας, ενοχλημένος από το γεγονός ότι η αντίπαλη ομάδα έβγαλε δύο υποψήφιους, ξεκαθάρισε τη στάση του, δηλώνοντας με νόημα πως ο μοναδικός του στόχος στο Survivor 2026 είναι η νίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Σηφάκης ανέφερε πως: «Εχθές στο συμβούλιο θεώρησα την ψηφοφορία ανώριμη, το εννοώ. Δεν είναι τα παιδιά ανώριμα, είναι η ομάδα ανώριμη. Δεν θεωρώ ότι έχουν καταλάβει το παιχνίδι. Υπάρχουν πλάσματα εδώ πέρα που τους υπεργουστάρω. Θα γίνουν κολλητοί μου, φίλοι μου, αλλά όχι εδώ. Εδώ ήρθα για να παίξω, ήρθα για να το ζήσω και ήρθα για να κερδίσω. Οποιοσδήποτε στέκεται εμπόδιο, για μένα… Χ».

