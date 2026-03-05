Δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες έκανε ο Σπύρος Μπιμπίλας το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου σε βραδινή έξοδό του.

Στις δηλώσεις του, που προβλήθηκαν από την εκπομπή Happy Day, ο ίδιος σχολίασε τον πανικό που επικράτησε στην Ύδρα με την άφιξη του Brad Pitt στο νησί, με αφορμή τα γυρίσματα της νέα του ταινίας.

«Αυτό που έγινε με τον Brad Pitt στην Ύδρα, ήταν μια βλακεία. Είμαστε σαν να είμαστε αρχοντοχωριάτες. Ήρθε ένας ηθοποιός να κάνει τη δουλειά του» σχολίασε ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος τον ενημέρωσε ότι ο Brad Pitt θα κάνει γυρίσματα και στη Νέα Μάκρη, ο Σπύρος Μπιμπίλας αντέδρασε λέγοντας: «Και τι να κάνω εγώ; Να πάω στη Νέα Μάκρη να τον δω;».

Να θυμίσουμε ότι ο Brad Pitt βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Riders», στην οποία φημολογείται ότι συμμετέχει και η Ελληνίδα ηθοποιός, Μαρία Καλλιμάνη.

Ο Brad Pitt θα πραγματοποιήσει επίσης γυρίσματα τόσο στη Χαλκίδα όσο και στη Νέα Μάκρη.

