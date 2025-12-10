Ο Γιώργος Λιάγκας αναφέρθηκε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής Πρωινό.

Με αφορμή τα σχόλια για την πίστη του Νίκου Οικονομόπουλου, ο παρουσιαστής είπε αρχικά: «Δεν έχω πρόβλημα, μιλάω για τη Μαρία».

Στη συνέχεια, στο φινάλε της συζήτησης για τον τραγουδιστή, οι συνεργάτες του έβαλαν τη φωτογραφία της Μαρίας Αντωνά από τη βραδιά που είχε σχολιαστεί η ενδυματολογική της επιλογή.

«Αμάν, θα σκάσετε αν δεν το παίξετε!» είπε ο Γιώργος Λιάγκας, γελώντας.

Και πρόσθεσε: «Παίξτε την ολόκληρη τουλάχιστον, να φανεί και το σορτσάκι που έχει γίνει θέμα στις εκπομπές».

Η ελαφριά διάθεση και το χιούμορ του παρουσιαστή έκαναν το στιγμιότυπο ακόμα πιο διασκεδαστικό για το τηλεοπτικό κοινό.

