Η Γωγώ Μαστροκώστα έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 56 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Η γνωστή γυμνάστρια και πρώην μοντέλο, που είχε επιλέξει να απέχει τα τελευταία χρόνια από τη δημοσιότητα, υπήρξε πρωτοπόρος στο να μιλήσει δημόσια για την ασθένειά της, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για πολλές γυναίκες. Για την απώλειά της μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA ο στενός της φίλος, Χάρης Σιανίδης, ο οποίος, φανερά συγκινημένος και με τρεμάμενη φωνή, περιέγραψε τον αθόρυβο αλλά σκληρό αγώνα που έδωσε μέχρι το τέλος.

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μένα. Ζήσαμε τα πάντα μαζί. Έδωσε πολύ μεγάλη μάχη, δε μίλησε ποτέ. Ήταν αγωνίστρια μεγάλη», είπε χαρακτηριστικά.

Η κηδεία της θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό την Τετάρτη 27 Μαΐου και η ταφή θα γίνει στο Μεσολόγγι, στον τόπο καταγωγής της σε στενό οικογενειακό κύκλο.

