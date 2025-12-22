Στο πλευρό του Γιώργου Μαζωνάκη τάχθηκε ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου όπου εργαζόταν πρόσφατα ο Στέφανος Παπαδόπουλος. Ο επιχειρηματίας πήρε σαφή θέση υπέρ του δημοφιλούς τραγουδιστή, ενώ παραδέχτηκε πως αρχικά αγνοούσε ότι ο 21χρονος συνεργάτης του ήταν το πρόσωπο που είχε προχωρήσει στην καταγγελία για ασέλγεια

Στη συνέχεια, στις δηλώσεις που έκανε στο «Πρωινό» και στη Φαίη Φώτου, ξεκαθάρισε ότι είναι με το μέρος του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ -όπως είπε- το πιο πιθανό είναι να μη συνεχίσει τη συνεργασία με τον 21χρονο.

«Όταν ξεκινήσαμε το πρόγραμμα, είχαμε κλείσει δυο κορίτσια για να κάνουν την έναρξη, και είπα να πάρω και έναν πιτσιρικά να κάνουν από 20 λεπτά. Μου τον έφερε ένας γνωστός, και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω μιλήσει μαζί του. Τον είδα κάποια στιγμή εκεί που τραγούδαγε, αυτές τις μέρες που γίνονταν αυτά, εγώ δε κατάλαβα τίποτα ότι ήταν αυτός και μου λέει ότι έχει κάτι διαφορές με τον Μαζωνάκη και κάτι τέτοια.

Τώρα, ένα παιδάκι, ξέρει τι του γίνεται αυτός τώρα; Ξέρει από νύχτα; Ξέρει από τέτοια πράγματα; Νομίζω ότι τον έβαλαν και δήλωσε ασθένεια, ότι δεν είναι καλά ψυχολογικά, δε ξέρω τι ακριβώς έχει. Εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά αυτός τώρα θα του είπαν ότι είναι τα κανάλια απ’ έξω και την έκανε.

Δε νομίζω να συνεχίσω τη συνεργασία μας. Και να μου πει να έρθει. Γιατί αυτός τώρα, ζημιά στο μαγαζί πήγε να κάνει. Δε μπορεί ρε φίλε τώρα, να είναι έναν χρόνο εκεί, και να θυμηθείς δυο μέρες πριν να ανοίξει ο άλλος το μαγαζί να τον βγάλεις στα κανάλια. Πας και κατηγορείς το πρώτο όνομα στην Ελλάδα, τον Μαζωνάκη κατηγορείς και θες να γίνεις και τραγουδιστής; Πώς θα γίνεις τραγουδιστής; Εμείς με το μαγαζί είμαστε και με τον Μαζωνάκη» είπε ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου.

