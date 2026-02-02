Σφοδρές αντιδράσεις συνεχίζουν να προκαλούν τα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα για την απόφαση της Ελένης Βουλγαράκη να αποχωρήσει από το ραδιόφωνο, προκειμένου να μπορεί να περνά περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, στην Πορτογαλία.

Το θέμα άνοιξε εκ νέου στο Πρωινό του ΑΝΤ1, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να παίρνει ξεκάθαρη και ιδιαίτερα αιχμηρή θέση.

Η δημοσιογράφος χαρακτήρισε τα λεγόμενα του Παπανώτα απαράδεκτα, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν λόγο που ξεπερνά τα όρια της άποψης και αγγίζει τον κοινωνικό κανιβαλισμό.

Η ίδια επεσήμανε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης δεν θα έπρεπε να βρίσκεται η προσωπική επιλογή μιας γυναίκας και ενός ζευγαριού, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτές οι επιλογές σχολιάζονται δημόσια.

Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους τοποθετήσεις αναπαράγουν ξεπερασμένα στερεότυπα και παρουσιάζουν τη γυναίκα ως «βάρος» ή ως κάποιον που οφείλει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του συντρόφου της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι η Ελένη Βουλγαράκη βρέθηκε αναγκασμένη να απολογείται δημόσια για μια προσωπική της απόφαση, κάτι που σύμφωνα με τη Φωτεινή Πετρογιάννη, δείχνει πόσο εύκολα μετατρέπεται ο δημόσιος λόγος σε πίεση και έκθεση.

Η ένταση γύρω από την υπόθεση παραμένει υψηλή, με τον τηλεοπτικό διάλογο να ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια του σχολιασμού, την ευθύνη των τηλεοπτικών προσώπων και το πώς αντιμετωπίζονται, ακόμη και σήμερα, οι επιλογές των γυναικών στον δημόσιο χώρο.

