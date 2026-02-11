Σε τροχιά έντασης φαίνεται πως μπαίνει η σχέση του Τριαντάφυλλου με την Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου, μετά τα σχόλια που έγιναν στην εκπομπή Breakfast at Star για τις πρόσφατες δηλώσεις του τραγουδιστή.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Τριαντάφυλλος, ρωτήθηκε σε άλλη τηλεοπτική εκπομπή για το ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Your Face Sounds Familiar & απάντησε πως του έχει γίνει πρόταση, ωστόσο δεν επιθυμεί να λάβει μέρος, χρησιμοποιώντας τη φράση ότι δεν θέλει «να κάνει τον κλόουν».

Η τοποθέτησή του σχολιάστηκε στον αέρα, με την Ελένη Χατζίδου να αναφέρει τη γνωστή παροιμία «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια», αφήνοντας σαφή αιχμή.

Το θέμα επανήλθε σήμερα, Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, μέσα από απόσπασμα που προβλήθηκε στο Πρωινό του ΑΝΤ1. Εκεί, ο Τριαντάφυλλος ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση και η αντίδρασή του ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε εμφανώς εκνευρισμένος, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα!

Μεταξύ άλλων, αμφισβήτησε τη δυναμική της εκπομπής τους και υποστήριξε πως δεν επιθυμεί να γίνεται αντικείμενο σχολιασμού πίσω από την πλάτη του. Παράλληλα, ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ελένη Χατζίδου, ενώ πρότεινε να συναντηθούν σε ζωντανή εκπομπή ώστε να τα πουν «ανοιχτά».

Η υπόθεση φαίνεται πως δεν κλείνει εδώ, καθώς οι τόνοι έχουν ήδη ανέβει και μένει να φανεί αν θα υπάρξει απάντηση από την άλλη πλευρά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η συγκεκριμένη κόντρα έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις στην πρωινή τηλεοπτική ζώνη.

