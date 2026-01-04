Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στην Espresso Σαββατοκύριακο, ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε ανοιχτά για την επαγγελματική του πορεία, αλλά και για τις σοβαρές απειλές που έχει δεχτεί κατά καιρούς.

Ο δημιουργός και παρουσιαστής του «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν σκέφτηκε να σταματήσει να λέει όσα πιστεύει, παρά τις πιέσεις.

Όπως ανέφερε, οι απειλές δεν ήταν θεωρητικές, αλλά απολύτως υπαρκτές, σε σημείο που η παρουσία αγνώστων έξω από το σπίτι του και η συνεχής παρακολούθηση στην καθημερινότητά του είχαν γίνει μια μόνιμη συνθήκη.

Ο ίδιος περιέγραψε πόσο παράξενο και ψυχολογικά φορτισμένο ήταν να αντιλαμβάνεται πως παρακολουθείται όπου κι αν βρίσκεται, ενώ αποκάλυψε πως ειδικοί στο εξωτερικό τον είχαν ενημερώσει ότι οι τηλεφωνικές του συνομιλίες είχαν τεθεί υπό έλεγχο επανειλημμένα.

Παρ’ όλα αυτά, εξήγησε πως δεν προσέφυγε ποτέ στη Δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο δεν θα είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των παρακολουθήσεων με Predator, το οποίο είχε θίξει και στο τελευταίο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» του 2025, εκφράζοντας τις απορίες και τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα γύρω από τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να είχε παραλάβει σχετικά έγγραφα, χωρίς ο ίδιος να έχει ποτέ βρεθεί εκεί.

«Με όσα λες στο “Τσαντίρι” σου φοβήθηκες κάποια στιγμή για τη ζωή σου; Θα σταματήσεις να λες αυτά που λες;

Όχι. Δεν φοβάμαι. Οι απειλές που έχω δεχτεί ήταν πραγματικές. Απαγορευόταν να πάω και να είμαι οπουδήποτε. Αλλά δεν θέλω να τα λέω αυτά, γιατί μπαίνω σε μια διαδικασία του θύματος. Ξέρεις, είναι λίγο παράξενο να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις ότι υπάρχει μόνιμα ένας άνθρωπος έξω από το σπίτι σου να σε παρακολουθεί.

Με ακολουθούσαν και από πίσω, στον δρόμο, όπου και να πήγαινα. Μάλιστα, έστειλα το τηλέφωνό μου εκεί που έπρεπε στον Καναδά και στην Ελβετία και δύο μεγάλες εταιρίες μου είπαν ότι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες μου. Ήμουν πρωταθλητής δε. Παρακολούθησαν 17 φορές το τηλέφωνό μου. Αλλά ούτε στη Δικαιοσύνη πήγα, και δεν θα πάω. Δεν έχει νόημα να πάω.

