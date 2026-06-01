Μια άγνωστη ιστορία από το παρελθόν μοιράστηκε ο Σάκης Ρουβάς στο πλατό του Your Face Sounds Familiar (YFSF). Η μεταμφίεση της Μαριλούς Κατσαφάδου σε Σωτηρία Μπέλου συγκίνησε βαθιά τον ποπ σταρ, ο οποίος αποκάλυψε πως είχε συναντήσει τη σπουδαία ρεμπέτισσα πριν από πολλά χρόνια.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος παραδέχτηκε με ειλικρίνεια πως η πρώτη εκείνη επαφή τους δεν είχε την καλύτερη εξέλιξη, αποφεύγοντας ωστόσο να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Συγκινήθηκα, πραγματικά» εκμυστηρεύτηκε αρχικά ο τραγουδιστής και παρουσιαστής του YFSF για να μοιραστεί, λίγο αργότερα, την δική του ιστορία με τους κριτές και βεβαίως του τηλεθεατές του σόου.

Ειδικότερα, ο Σάκης Ρουβάς εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «θα το πω τώρα επειδή στη συνέντευξη που πήρα στη Μαριλού (σ.σ. Κατσαφάδου) δεν το είπα. Την συνάντησα, λοιπόν, στον ιππόδρομο και μπροστά μου είχα αυτό τον υπέρτατο μύθο που από όταν γεννήθηκα την άκουγα. Στις γειτονιές, στα ραδιοφωνάκια, ήταν τόσο συγκλονιστικό αυτό που ακούγαμε από μικρά παιδιά».

«Την ίδια στιγμή, έβλεπα έναν γκρεμισμένο άνθρωπο. Και αυτό τώρα το βλέπω να το φέρνει η Μαριλού εδώ μέσα. Είναι πολύ περίεργο» πρόσθεσε, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά ο Σάκης Ρουβάς στο νέο επεισόδιο για το YFSF που είδαμε το βράδυ της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

