Συμπληρώθηκε το παζλ της κριτικής επιτροπής του YFSF, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα. Μετά από έντονη φημολογία, ο “λευκός καπνός” βγήκε από τον ANT1, αποκαλύπτοντας τα τέσσερα πρόσωπα που θα πάρουν θέση στις πολυπόθητες καρέκλες για να κρίνουν τις φετινές μεταμορφώσεις.

Οι τέσσερις του νέου κύκλου του Your Face κριτές Sounds Familiar θα είναι οι: Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη.

Οι 10 καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος στο YFSF είναι οι:

Δωροθέα Μερκούρη

Μαριάντα Πιερίδη

Παναγιώτης Ραφαηλίδης

Μαριλού Κατσαφάδου

Idra Kayne

Biased Beast

Μέμος Μπεγνής

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας

Αφροδίτη Χατζημηνά

Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Στην παρουσίαση του Your Face Sounds Familiar θα βρεθεί ο Σάκης Ρουβάς. Το γύρισμα για το πρώτο επεισόδιο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου, ενώ η πρεμιέρα του show μεταμφιέσεων θα γίνει την Κυριακή 19 Απριλίου.

