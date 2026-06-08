Το νέο επεισόδιο του YFSF χάρισε στο κοινό μερικές από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της σεζόν, με τον Biased Beast και τον Μέμο Μπεγνή να κερδίζουν τις εντυπώσεις μέσα από τις μεταμορφώσεις τους.

Ο Biased Beast ανέλαβε να υποδυθεί τον θρυλικό Freddie Mercury και κατάφερε να καθηλώσει κοινό και κριτική επιτροπή.

Η ερμηνεία του απέσπασε θερμά σχόλια, με τον ίδιο να παραδέχεται μετά το τέλος του act πως η συγκεκριμένη εμφάνιση αποτέλεσε την εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου.

Ο Γιώργος Θεοφάνους δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, χαρακτηρίζοντας την προσπάθειά του εξαιρετική και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μια τέτοια εμφάνιση θα μπορούσε να ξεχωρίσει ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.

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Την ίδια στιγμή, ο Μέμος Μπεγνής μεταμορφώθηκε σε Γιώργο Μαζωνάκη, ερμηνεύοντας το αγαπημένο τραγούδι «Ώρες Μηδέν».

Ο ηθοποιός κατάφερε να προσεγγίσει τόσο τη χαρακτηριστική χροιά, όσο και το ιδιαίτερο ύφος του τραγουδιστή, αποσπώντας θετικές κριτικές.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε και το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από την εμφάνιση, εκφράζοντας τη συμπάθειά του προς τον ηθοποιό και δηλώνοντας πως θα ήθελε κάποια στιγμή να γνωριστούν καλύτερα.

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Με δύο εντελώς διαφορετικές, αλλά εξίσου δυνατές μεταμορφώσεις, οι δύο διαγωνιζόμενοι απέδειξαν για ακόμη μία φορά πως το YFSF συνεχίζει να προσφέρει εντυπωσιακές στιγμές, συγκίνηση και υψηλού επιπέδου performances.

Govastiletto.gr – Μέμος Μπεγνής: Η συνομιλία με την Αρβανίτη για το YFSF