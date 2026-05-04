Μια από τις πιο δυνατές στιγμές του Your Face Sounds Familiar σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου. Η Αφροδίτη Χατζημηνά ανέλαβε μια δύσκολη πρόκληση: να ενσαρκώσει τη Νατάσα Θεοδωρίδου. Ερμηνεύοντας το “Έντεκα παρά”, κατάφερε να αποσπάσει θετικά σχόλια, δικαιώνοντας τις προσδοκίες για μια άρτια μεταμόρφωση.

Οι κριτές αποθέωσαν την Αφροδίτη Χατζημηνά για την ερμηνεία της, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια από τις πιο επιτυχημένες εμφανίσεις της βραδιάς.

Θετική ήταν και η ανταπόκριση του κοινού, το οποίο επιβράβευσε την εμφάνιση με θερμό χειροκρότημα.

Μάλιστα στο τέλος της βραδιάς η Αφροδίτη Χατζημηνά ήταν η νικήτρια στο 3ο live του «Your Face Sounds Familiar», με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

