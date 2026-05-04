Μια από τις πλέον φορτισμένες στιγμές του Your Face Sounds Familiar εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής 3 Μαΐου, με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη να αναμετριέται με τον μύθο του Δημήτρη Χορν.

Ο ηθοποιός κατάφερε να «ζωντανέψει» στη σκηνή την αύρα του μεγάλου πρωταγωνιστή, προσφέροντας μια ερμηνεία που ξεπέρασε τα όρια της απλής μίμησης. Με μια φωνητική προσέγγιση γεμάτη ευαισθησία και αρχοντική σκηνική παρουσία, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης παρέσυρε κοινό και κριτική επιτροπή σε ένα νοσταλγικό ταξίδι, με τους κριτές να υποκλίνονται στη συναισθηματική ένταση της εμφάνισής του.

Δείτε την εμφάνιση του Αλέξανδρου Μπουρδούμη

