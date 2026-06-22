Στο 10ο επεισόδιο του YFSF η Μαριάντα Πιερίδη συγκίνησε με την ερμηνεία της ως Νάνα Μούσχουρη, σε μία από τις πιο καθηλωτικές της εμφανίσεις.

Στο βίντεο που προηγήθηκε πριν την παρουσία της στη σκηνή, η Μαριάντα Πιερίδη μίλησε για την προσπάθειά της να πλησιάσει φωνητικά τη Νανά Μούσχουρη.

«Νιώθω σοκ και δέος. Η δουλειά όλη είναι να βρεις την απλότητα μέσα σε αυτές τις γρήγορες εναλλαγές τοποθέτησης που κάνει γιατί πηδάει από τη μία τοποθέτηση στην άλλη. Αυτό είναι που με έχει τρελάνει. Κλείνει τα μάτια ήρεμη, ανοίγει τα μάτια όταν θέλει να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, τα ξανακλείνει και ξαναμπαίνει» είπε η τραγουδίστρια.

Αμέσως μετά την ερμηνεία της στη σκηνή του YFSF, η Κατερίνα Παπουτσάκη ανέφερε πως ανατρίχιασε, ενώ ο Ρένος Χαραλαμπίδης μίλησε με τα πιο συγκινητικά λόγια για την γνωριμία με την σπουδαία ερμηνεύτρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

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