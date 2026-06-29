Το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ο ημιτελικός του Your Face Sounds Familiar, με το τηλεοπτικό κοινό να μαθαίνει ποιοι είναι οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι που εξασφάλισαν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.

Ο Σάκης Ρουβάς βρέθηκε στο τιμόνι της παρουσίασης, δίνοντας τον δικό του ξεχωριστό ρυθμό στη βραδιά. Στις θέσεις των κριτών, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη σχολίασαν τις εμφανίσεις του ημιτελικού και μας χάρισαν ξανά απολαυστικές ατάκες.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων και την τελική βαθμολογία, ανακοινώθηκαν οι τέσσερις φιναλίστ που θα διεκδικήσουν τη νίκη στο φετινό Your Face Sounds Familiar.

Οι 4 φιναλίστ του μεγάλου τελικού που θα μεταδοθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου είναι οι: Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Biased Beast Μαριλού Κατσαφάδου και Μέμος Μπεγνής.

Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι κατάφεραν να ξεχωρίσουν με τις μεταμορφώσεις τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και πλέον ετοιμάζονται για την τελευταία μεγάλη αναμέτρηση, όπου ένας από αυτούς θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του show μεταμορφώσεων του ΑΝΤ1.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

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