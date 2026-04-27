Το «Your Face Sounds Familiar» συνεχίζει να σημειώνει μεγάλη επιτυχία διεθνώς, με κάθε χώρα να δίνει τη δική της εκδοχή στο γνωστό μουσικό σόου.

Αυτή τη φορά, στην Κροατία, μια εμφάνιση με έντονο ελληνικό χρώμα κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις.

Η διαγωνιζόμενη Nora Ćurković επέλεξε να ερμηνεύσει το τραγούδι «Κανένας» της Άννας Βίσση, παρουσιάζοντας μια μεταμόρφωση που ξεχώρισε και τελικά της χάρισε τη νίκη στο επεισόδιο.

Το κοινό αντέδρασε με ενθουσιασμό, καθώς η προσπάθεια κρίθηκε ιδιαίτερα απαιτητική, τόσο λόγω της ελληνικής γλώσσας, όσο και της δυναμικής ερμηνείας που απαιτούν τα κομμάτια της Βίσση.

Η εμφάνιση αυτή δείχνει για ακόμη μία φορά ότι η ελληνική μουσική έχει καταφέρει να ταξιδέψει πέρα από τα σύνορα, βρίσκοντας θέση σε διεθνή τηλεοπτικά formats.

Δεν είναι μάλιστα, η πρώτη φορά που σε ξένες εκδοχές του show τιμώνται Έλληνες καλλιτέχνες, καθώς αντίστοιχες μεταμορφώσεις έχουν παρουσιαστεί και στο παρελθόν.

