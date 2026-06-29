Μια συγκλονιστική εμφάνιση πραγματοποίησε η Μαριλού Κατσαφάδου στον ημιτελικό του YFSF την Κυριακή 28 Ιουνίου, μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1. Ενσαρκώνοντας τη Marisa Paredes από την ταινία «Ψηλά Τακούνια», η γνωστή ηθοποιός καθήλωσε κριτές και κοινό. Η έντονη εκφραστικότητα και το συναίσθημά της οδήγησαν την επιτροπή να κάνει λόγο για την πιο ολοκληρωμένη της στιγμή στο σόου.

Εκείνο που ήρθε να καθηλώσει, βεβαίως, τους πάντες στο πλατό ήταν το φιλί που έστειλε διακριτικά η Μαριλού Κατσαφάδου προς τον ουρανό αφιερώνοντας την εμφάνιση στην αείμνηστη μητέρα της.

Αξίζει να σημειωθεί, δε, πως στον ημιτελικό του YFSF έδωσε το παρών και ο πατέρας της ηθοποιού, Θοδωρής Κατσαφάδος ο οποίος παρακολουθούσε με προσήλωση, βουρκωμένος, την προσπάθεια της κόρης του.

«Θέλω να μου πεις, τώρα που τραγουδούσες αυτό το τραγούδι, τι σκεφτόσουν;» ρώτησε ο Σάκης Ρουβάς για να αποκριθεί, συγκινημένη, η Μαριλού Κατσαφάδου «τη μαμά μου».

«Το καταλάβαμε. Αυτό με τη μαμά σου, το κατάλαβα πολύ και με συγκίνησε πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήσουν πάρα πολύ καλή» σχολίασε η Κατερίνα Παπουτσάκη στον αέρα του YFSF.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Με αυτή την εμφάνιση η Μαριλού Κατσαφάδου πέτυχε την πρώτη της νίκη στο YFSF.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

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