Μια μοναδική σκηνική προσπάθεια χάρισε ο Μέμος Μπεγνής στο κοινό του YFSF, υποδυόμενος τη Σοφία Αρβανίτη. Ο γνωστός ηθοποιός ξεσήκωσε το πλατό, καταφέρνοντας να αποδώσει άψογα την ενέργεια, το ύφος και τα φωνητικά χαρακτηριστικά της τραγουδίστριας. Η κριτική επιτροπή τον αποθέωσε για την εκφραστικότητά του, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μια από τις πιο δυνατές μεταμορφώσεις της βραδιάς.

«Έχω ψαρώσει τρομερά! Είναι απίστευτο! Συνέτριψες τη φύση, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν έχω λόγια γιατί νομίζω ότι βλέπουν όλοι ότι ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο. Και φωνητικά ήταν τέλειο αλλά αυτή η κινησιολογία και όλο αυτό το λουκ ήταν ανατριχιαστικά», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ρένα Μόρφη, μετά το τέλος της εμφάνισης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, αμέσως μετά την ανακοίνωση της νίκης του, ο Μέμος Μπεγνής δέχθηκε βροχή συγχαρητηρίων από συναδέλφους και φίλους στα social media, όπως η Χριστίνα Αλεξανιάν, ο Γιώργος Κοψιδάς, η Βάσω Γουλιελμάκη, η Σάντρα Βουτσά και πολλοί άλλοι.

