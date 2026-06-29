Πριν ρίξει αυλαία για τη φετινή σεζόν, το Your Face Sounds Familiar χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό ένα ακόμη εντυπωσιακό βράδυ γεμάτο μεταμορφώσεις, μουσική και δυνατές ερμηνείες.

Κάθε Κυριακή, το αγαπημένο show του ΑΝΤ1, κρατούσε συντροφιά στους τηλεθεατές, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβαίνουν στη σκηνή και να ενσαρκώνουν με επιτυχία αγαπημένους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες.

Με τον Σάκη Ρουβά στην παρουσίαση, και την κριτική επιτροπή που αποτελούν, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη, το μουσικό show κατάφερε να ξεχωρίσει στην prime time ζώνη, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό αναζητά ποιοτική ψυχαγωγία.

Το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ο ημιτελικός, μέσα από τον οποίο αναδείχθηκαν οι τέσσερις φιναλίστ που θα διεκδικήσουν τη νίκη στον μεγάλο τελικό της Κυριακής 5 Ιουλίου.

Το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό εξασφάλισαν ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Biased Beast, Μαριλού Κατσαφάδου και Μέμος Μπεγνής, οι οποίοι ξεχώρισαν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν με τις εντυπωσιακές μεταμορφώσεις και τις υψηλού επιπέδου εμφανίσεις τους.

Πλέον, οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι ετοιμάζονται για την τελευταία μεγάλη αναμέτρηση, όπου ένας από αυτούς θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του Your Face Sounds Familiar.

Μέχρι τότε, οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη σκηνή του show έχουν ήδη γράψει τη δική τους ιστορία και θα μείνουν αξέχαστες στους τηλεθεατές.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Ο Biased Beast εντυπωσίασε από το πρώτο κι όλας live, καθώς ήταν ο μεγάλος νικητής, ως Benson Boone, εμηνεύοντας το “Beautiful things”.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης χάρισε άφθονο γέλιο στο κοινό ως Ρία Ελληνίδου, γιατί….”κάτι ξέρει”!

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Ο​ Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μας ταξίδεψε πίσω στο χρόνο με το “Sweet Child O Mine” του Axl Rose!​

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης συγκίνησε το κοινό ως Γιάννης Πάριος & χάρισε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Ο Biased Beast ως Άννα Βίσση μας άφησε άφωνους με τη μεταμφίεσή του σε γυναίκα και μάλιστα, στην απόλυτη Ελληνίδα star!

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Η πρώτη νίκης της Αφροδίτης Χατζημηνά, ως Νατάσα Θεοδωρίδου, θα μείνει αξέχαστη καθώς ήταν μία από τις πιο πετυχημένες της σεζόν.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

H νίκη της Μαριάντας Πιερίδη ως JJ, με το τραγούδι “Wasted Love” κέρδισε το κοινό με την απίστευτη ερμηνέια της και έγραψε ιστορία στην βραδιά Eurovision του show.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

O Παναγιώτης Ραφαηλίδης εντυπωσίασε ως Γιώργος Νταλάρας, και κέρδισε τη βραδιά, κάνοντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του show.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

H Μαριλού Κατσαφάδου κέρδισε με το «Messy» της Lola Young, με μία εμφάνιση που θα θυμόμαστε για καιρό.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Η εμφάνιση του Μέμου Μπεγνή ως Σοφία Αρβανίτη με το τραογύδι «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» απέδειξε ότι είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, και κατάφερε να τον φέρει στην πρώτη θέση της βραδιάς.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Ο Biased Beast με το τραγούδι «Μακριά μου να φύγεις» της Ελένης Βιτάλη εντυπωσίασε το κοινό με την εμφάνισή του.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Η Αφροδίτη Χατζημηνά ως Édith Piaf εντυπωσίασε το κοινό και κέρδισε δίκαια με αυτή την εμφάνιση.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ερμήνευσε το «Ρόζα», το εμβληματικό ζεϊμπέκικο του Δημήτρη Μητροπάνου & έγραψε ιστορία στο YFSF.

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Η Αφροδίτη Χατζημηνά μας ταξίδεψε πίσω στο χρόνο ως Amy Winehouse με το «Back to Black».

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Η Μαριλού Κατσαφάδου τραγούδησε το «Piensa en mi» ως Marisa Paredes και μας χάρισε μία συγκινητική εμφάνιση!

View this post on Instagram A post shared by Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Το Your Face Sounds Familiar έγινε η πιο αγαπημένη συνήθεια των Κυριακών μας, χαρίζοντάς μας μοναδικές μεταμορφώσεις, ξεκαρδιστικές στιγμές και συγκινητικές ερμηνείες που ανέδειξαν το ταλέντο των καλλιτεχνών.

Κάθε επεισόδιο ήταν μια γιορτή της μουσικής και της ψυχαγωγίας, κάνοντας τις Κυριακές μας ακόμα πιο όμορφες.