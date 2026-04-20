Με εντυπωσιακές μεταμφιέσεις και δυνατές ερμηνείες έκανε πρεμιέρα το «Your Face Sounds Familiar» στον ΑΝΤ1, χαρίζοντας στο κοινό ένα λαμπερό τηλεοπτικό show γεμάτο εκπλήξεις.

Το πρώτο επεισόδιο ξεχώρισε για τις ιδιαίτερες εμφανίσεις των διαγωνιζομένων, με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη να ενσαρκώνει τη Ρία Ελληνίδου, τη Μαριάντα Πιερίδη να μεταμορφώνεται σε Lady Gaga και τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη να εμφανίζεται ως Bad Bunny.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Biased Beast, ο οποίος εντυπωσίασε κοινό και κριτική επιτροπή με τη μεταμφίεσή του σε Benson Boone, εμπνευσμένη από την εμφάνισή του στα βραβεία Grammy, φορώντας την χαρακτηριστική μπλε ολόσωμη φόρμα.

Η πρεμιέρα του show απέσπασε θετικά σχόλια, με το κοινό να δείχνει ήδη έντονο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του διαγωνισμού.

