Με τον Σάκη Ρουβά στο “τιμόνι”, το Your Face Sounds Familiar επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και υπόσχεται μεγάλες εκπλήξεις. Η επίσημη ανακοίνωση των δέκα διαγωνιζομένων έγινε μέσα από την εκπομπή “Το Πρωινό”, όπου οι πρωταγωνιστές μοιράστηκαν τις πρώτες τους σκέψεις για τη συμμετοχή τους στο πιο ανατρεπτικό show μεταμορφώσεων.

Η Αφροδίτη Χατζημηνά παραδέχτηκε πως η μίμηση είναι κάτι που την ακολουθεί από μικρή, τονίζοντας ότι τώρα βρήκε την ιδανική ευκαιρία να το δείξει στο ευρύ κοινό.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης στάθηκε στη διαφορετικότητα του concept, χαρακτηρίζοντάς το πρόκληση: «Είναι μία πρόκληση, κάτι τελείως διαφορετικό. Το να περνάει όμορφα ο κόσμος είναι ο στόχος». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η Δωροθέα Μερκούρη, που έδωσε έμφαση στη διασκέδαση του τηλεοπτικού κοινού. Η Μαριάντα Πιερίδη αποκάλυψε πως αρχικά αρνήθηκε την πρόταση, για να το σκεφτεί ξανά στη συνέχεια: «Στην αρχή είπα όχι και έκλεισα το τηλέφωνο, μετά από πέντε λεπτά λέω “Λες;”»

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, αφού, όπως είπε, πρόκειται για το αγαπημένο του show: «Φανταζόμουν τον εαυτό μου σε αυτό. Είναι πολύ απαιτητικό, είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά»

Από την πλευρά της, η Μαριλού Κατσαφάδου δήλωσε πως μπαίνει στο παιχνίδι χωρίς άγχος: «Θέλω να πάω να το διασκεδάσω, δεν έχω ούτε φοβίες, ούτε άγχη. Είμαι τελειομανής». Η Idra Kayne μίλησε για «δημιουργικό άγχος» με τη σειρά της: «Έχω δημιουργικό άγχος και ανυπομονησία. Το μόνο που με αγχώνει περισσότερο είναι η μίμηση της φωνής»

Ο Biased Beast αποκάλυψε πως ήρθε κατευθείαν από την Αμερική για το show: «Φόρεσα κάτι απλό και ήρθα. Και για τη νίκη, γιατί όχι;», είπε. Ο Μέμος Μπεγνής με τη σειρά του υπογράμμισε τη σημασία της ομάδας πίσω από το project, τονίζοντας πως πρόκειται για μια παραγωγή που σέβεται και φροντίζει τον καλλιτέχνη. Τέλος, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας αναγνώρισε τη δυσκολία του εγχειρήματος, ωστόσο δήλωσε έτοιμος να δοκιμάσει τις δυνάμεις του: «Το challenge θα είναι δύσκολο. Είπα γιατί όχι;»

