Το βράδυ της Κυριακής 21 Ιουνίου μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, το “Your Face Sounds Familiar” επέστρεψε στους δέκτες μας με το 10 επεισόδιο.

Στο τιμόνι της παρουσίασης βρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς, ενώ δέκα διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή και κλήθηκαν να ενσαρκώσουν αγαπημένους καλλιτέχνες, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό στις απαιτητικές εμφανίσεις.

Οι Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και Μέμος Μπεγνής έδωσαν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό ενσαρκώνοντας αγαπημένους καλλιτέχνες, ωστόσο μόνος ένας ήταν ο μεγάλος νικητής του 10ου επεισοδίου.

Ο λόγος για την Αφροδίτη Χατζημηνά που κέρδισε τις εντυπώσεις ως Amy Winehouse ερμηνεύοντας το κομμάτι “Back To Black” σε ένα άκρως επιτυχημένο act.

Δείτε την εμφάνισή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

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