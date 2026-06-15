Με οικοδεσπότη τον Σάκη Ρουβά, το «Your Face Sounds Familiar» έκανε δυναμική επιστροφή στην οθόνη του ΑΝΤ1 το βράδυ της Κυριακής 14 Ιουνίου. Οι 10 διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή, εντυπωσιάζοντας με τις ανατρεπτικές μεταμφιέσεις τους.

Οι Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και Μέμος Μπεγνής έδωσαν επί σκηνής τον καλύτερό τους εαυτό ενσαρκώνοντας αγαπημένους καλλιτέχνες, ωστόσο μόνος ένας ήταν ο μεγάλος νικητής του 9ου επεισοδίου.

Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Μαγκλάρα, που κέρδισε τις εντυπώσεις σε ένα άκρως επιτυχημένο act ως άλλος Δημήτρης Μητροπάνος και συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ερμηνεύοντας το τραγούδι «Ρόζα».

Δείτε την εμφάνισή του:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Your Face Sounds Familiar ANT1 (@yfsf.ant1tv)

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