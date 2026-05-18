Ένα ακόμη επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» ήρθε στις οθόνες μας το βράδυ της Κυριακής 17 Μαϊου, με τους 10 συμμετέχοντες καλλιτέχνες να είναι άκρως απολαυστικοί, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές με τις μεταμφιέσεις τους.

Από τις πιο δυνατές στιγμές του χθεσινού επεισοδίου ήταν η μεταμφίεση του Παναγιώτη Ραφαηλίδη, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μεταμορφωμένος σε Γιώργο Νταλάρα και εντυπωσίασε κοινό και κριτική επιτροπή.

Παράλληλα στο τέλος της ερμηνείας το κοινό ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα, ενώ η επιτροπή δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, με τον Γιώργο Θεοφάνους να σηκώνεται όρθιος για να τον αποθεώσει.

Προσεγγίζοντας σχεδόν απόλυτα τη φωνή του σπουδαίου Έλληνα τραγουδιστή, αλλά και τον ξεχωριστό τρόπο που ερμηνεύει τις επιτυχίες του, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης εισέπραξε διθυραμβικά σχόλια και αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της βραδιάς.

Όπως είναι φυσικό, δεν έλειψαν και τα δεκάδες σχόλια θαυμασμού στο “X”, με το κοινό να αναδεικνύει επίσης την ερμηνεία του Παναγιώτη Ραφαηλίδη ως την καλύτερη της βραδιάς. Αρκετοί ήταν μάλιστα και όσοι φάνηκε να περιμένουν καιρό τώρα ο καλλιτέχνης να πάρει τη νίκη, καθώς εκτός του Γιώργου Νταλάρα, ο ίδιος έχει εντυπωσιάσει ξανά με τις μεταμφιέσεις του, έχοντας αποκτήσει φανατικό κοινό.

