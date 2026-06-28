Εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, καθηλωτικές ερμηνείες, εκρηκτικά act, δυνατά συναισθήματα και στιγμές που έγιναν viral, μας ταξίδεψαν στο μαγικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar». Ένα συναρπαστικό ταξίδι, που ξεπέρασε κάθε φαντασία και έγινε η απόλυτη τηλεοπτική εμπειρία.

Την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 21:00, το αγαπημένο σόου μπαίνει στη τελική ευθεία με μια βραδιά γεμάτη δυνατές συγκινήσεις και μεγάλες εκπλήξεις, τη βραδιά του Ημιτελικού.

Οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Δωροθέα Μερκούρη, Αφροδίτη Χατζημηνά, Μαριάντα Πιερίδη, Biased Beast, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριλού Κατσαφάδου, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Ίντρα Κέιν και ο Μέμος Μπεγνής, θα ανέβουν στη σκηνή, θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους και θα διεκδικήσουν μία από τις τέσσερις θέσεις του μεγάλου Τελικού.

Η πρόκληση μεγάλη: να αφήσουν πίσω την ταυτότητά τους, να μεταμορφωθούν, να χαθούν μέσα στον ρόλο τους και να κάνουν όλους να πουν «το πρόσωπό σου μου φαίνεται γνώριμο»! Ποιοι θα καταφέρουν να αποδώσουν με ακρίβεια τη φωνή, την κίνηση, το βλέμμα και την ενέργεια των προσώπων που καλούνται να ενσαρκώσουν; Ποιοι θα είναι οι τέσσερις φιναλίστ που θα «μονομαχήσουν» για τη νίκη;

Και αυτή την Κυριακή, ο Σάκης Ρουβάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, θα είναι στο τιμόνι της παρουσίασης, δίνοντας στη βραδιά του Ημιτελικού τα απαραίτητα vibe, με τον σαρωτικό δυναμισμό, την άμεση επικοινωνία και τη μοναδική χημεία του με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους.

Σε πλήρη δράση και η κριτική επιτροπή. Ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη θα διασκεδάσουν, θα συγκινηθούν, θα σχολιάσουν και θα πάρουν δύσκολες αποφάσεις, χαρίζοντας αυθόρμητες στιγμές και ξεχωριστές ατάκες.

Οι μεταμορφώσεις του Ημιτελικού είναι:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης: Τόλης Βοσκόπουλος

Μέμος Μπεγνής: Robbie Williams

Biased Beast: Jennifer Lopez

Παναγιώτης Ραφαηλίδης: Grease

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας: Πάνος Μουζουράκης

Αφροδίτη Χατζημηνά: Τάνια Τσανακλίδου

Μαριάντα Πιερίδη: Lara Fabian

Μαριλού Κατσαφάδου: «Piensa En Mi»

Ίντρα Κέιν: Rihanna

Δωροθέα Μερκούρη: Kid Moxie

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar», με τον Σάκη Ρουβά, έρχεται με τη φόρα … του Ημιτελικού! Μια βραδιά γεμάτη ένταση, συναισθήματα, ανατροπές και μεγάλες προσδοκίες.

Ετοιμαστείτε για ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα, όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν!

Δείτε το trailer:

govastiletto.gr – Your Face Sounds Familiar: Η Αφροδίτη Χατζημηνά ήταν η νικήτρια του 10ου επεισοδίου